台中市豐原第一公有零售市場建築老舊，到處充斥壁癌及漏水。（陳淑娥攝）

台中市豐原第一公有零售市場建築老舊，到處充斥壁癌及漏水，市場5樓的葫蘆里活動中心及里辦公室，更形同廢墟。台中市政府經發局表示，市場內部將進行整理、耐震補強，5樓因無償借用，將由豐原區公所處理改善。

新上任葫蘆里長王彥閔表示，豐原第一公有零售市場老舊，頂樓及地下屋漏雨，到處充斥壁癌，前里長只交給他兩支鑰匙，到場發現5樓里活動中心的樣子，簡直傻眼，地方盼比照建國市場般重新改建，讓民眾耳目一新。

現場只見5樓內部空蕩蕩，堆積許多過期的滅火器及廢棄的燈管等，桌椅上厚厚一層灰，甚至都是蒼蠅屎，天花板漏水、地板也脫落，宛如廢墟。

經發局市場管理科表示，豐原第一公有零售市場，去年已全面進行防水改善，由於市場周邊商業活絡，重建恐影響其他商家，並不容易，將進行耐震補強；至於5樓無償出借豐原區公所作為里活動中心及辦公室使用，將由區公所改善。

豐原區長洪峰明表示，區公所已派員改善葫蘆里活動中心漏水問題；民政局長吳世瑋說，市府未指定里辦公室地點，里長一般可在住家辦公，針對里長反映問題將積極改善。