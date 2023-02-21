許多人口渴時總會來上一杯手搖飲料。一位男子日前到台北信義區某知名連鎖飲料店消費，沒想到櫃台上竟有一隻小狗到處爬，店員甚至摸了狗狗之後直接繼續做飲料，讓他直呼太噁心，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，最近他到某間台中起家的知名連鎖飲料店買手搖飲，不過一到現場就看到店員讓一隻小型犬在櫃台上爬來爬去，另一位店員做完飲料後，先是摸了摸狗狗，接著直接繼續做飲料，讓原PO難以接受，直呼「看完突然不想喝手上的飲料了」。

對此，許多網友紛紛回應，「⋯乾這可以向衛生局檢舉了吧？很不衛生欸」、「吃到毛了，你有頭緒嗎？」、「一想到狗的飯碗和雪克杯勺子一起放在水槽裡就覺得噁」、「先摸一下食材，等等榨新鮮的狗汁」、「本身很愛狗！但手摸完狗去做飲料真的母湯欸」、「很不衛生欸，工作時間跟悠閒時間搞不清楚」。

原PO說明，事後他除了在該店Google評論留下1星負評以外，也向總公司進行客訴，不過該店尚未進行任何回應。