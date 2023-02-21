證交所表示，為提升上市公司財務業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息之管道，已規範本國上市公司每年應至少在中華民國境內自辦或受邀參加一次法人說明會。統計今（112）年迄目前為止，國內上市公司已共辦理117場法說會。

3月份預計共七家上市公司於證交所場地自行辦理法人說明會。證交所指出，自今年1月1日起，全體國內及第一上市公司（KY股）「受邀參加」法說會時，每年度應「至少擇一」受邀場次，輸入會議影音連結資訊，請上市公司盡早規劃，以符法令規定。