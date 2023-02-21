近日傳出國民黨中央考慮在立委初選中納入「大局條款」，優先提名現任或不具民選公職身分者出戰，讓台北市議員徐巧芯委屈落淚，更控訴自己宛如遭到「家暴」。國民黨台北市議員秦慧珠先前曾批徐是吵鬧小雞，今在網路節目《新聞不芹菜》上接受資深媒體人黃光芹訪問時進一步暗酸，有人想落跑國民黨中央擋不住，現在有人「又哭又鬧」，更酸說，黨內有些民代「花百分之80的力氣在做政治網紅」。

針對議員轉戰立委一事，秦慧珠認為，民代想換跑道很正常，但任期沒做完就落跑會讓民眾觀感不佳。她指出，第一個出來說落跑不好的人是王鴻薇，因為王自己有所警覺，情有可原，不過王鴻薇說自己不要落跑時，有一個人卻說自己要落跑，那個人就是徐巧芯。

點出徐巧芯名字後，秦慧珠再說，在徐之後藍營許多新生代議員也紛紛表態要挑戰立委，再加上有意願但未表態的，共有11、12個，此舉會讓大家有所疑問。

針對「大局條款」，秦慧珠強調，國民黨內本就有初選機制，「大家不要哭、不要吵、不要鬧，遵守黨內辦法就好」，但如今黨中央就算用大局條款，也擋不住想落跑的議員，「想跑的人一哭二鬧三上吊，朱立倫就頭昏了，現在就是有人又哭又鬧的啊。」

秦慧珠說，朱立倫還是要等到3月4號以後再去講初選的事情，所有要選立委的年輕人，應該每天到南投去輔選，幫助國民黨、幫助南投立委這席能夠打贏選戰，不要每天「自己在家裡罵黨中央、罵同志」；而朱立倫身邊的人也要謹言慎行，像是「大局條款」這類搬石頭砸自己腳的事，不要再做。

秦慧珠也呼籲，國民黨全黨應該團結，很多年輕人也許會只顧自己，只要自己選上，國民黨沒選上也沒關係，但要優先顧大局，不要太自私。她酸說，黨內很多民代花百分之20的力氣在做民代，花百分之80的力氣在做政治網紅，但做立委、做議員的戰場在立法院、議會、選民服務，不是在網路上。雖網路很重要，但真的要把民代出席率、問政的品質、提案的數字當成指標，「政治網紅很好，但那是民代的副業，不是主業。」