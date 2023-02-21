北市刑大前往五股區抓捕毒販，開6槍仍讓犯嫌逃逸，警方在新莊尋獲涉案車輛。

北市刑大偵七隊8名幹員，21日下午3時持搜索票，前往新北市五股區五工六路，追捕1名林姓毒犯，林嫌發現警方後拒捕，直接開車衝撞員警，所幸警方及時閃避未造成傷亡，警方隨後後朝林車輪胎、車後方連開6槍，但仍被林僥倖逃逸。

警方經循線追查，後在新莊區中和街216號旁，發現已經撞爛的犯嫌車輛，現正持續調閱監視器，追查犯嫌行跡中。

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北市刑大前往五股區抓捕毒販，開6槍仍讓犯嫌逃逸，警方在新莊尋獲涉案車輛。（警方提供）

北市刑大前往五股區抓捕毒販，開6槍仍讓犯嫌逃逸，警方在新莊尋獲涉案車輛。（警方提供）