北市刑大偵七隊8名幹員，21日下午3時持搜索票，前往新北市五股區五工六路，追捕1名林姓毒犯，林嫌發現警方後拒捕，直接開車衝撞員警，所幸警方及時閃避未造成傷亡，警方隨後後朝林車輪胎、車後方連開6槍，但仍被林僥倖逃逸。
警方經循線追查，後在新莊區中和街216號旁，發現已經撞爛的犯嫌車輛，現正持續調閱監視器，追查犯嫌行跡中。
★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！
北市刑大偵七隊8名幹員，21日下午3時持搜索票，前往新北市五股區五工六路，追捕1名林姓毒犯，林嫌發現警方後拒捕，直接開車衝撞員警，所幸警方及時閃避未造成傷亡，警方隨後後朝林車輪胎、車後方連開6槍，但仍被林僥倖逃逸。
警方經循線追查，後在新莊區中和街216號旁，發現已經撞爛的犯嫌車輛，現正持續調閱監視器，追查犯嫌行跡中。
★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。