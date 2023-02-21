鬼鬼（吳映潔）從節目《我愛黑澀會》出道，給人鬼靈精怪的可愛的形象，一直以來都人氣不減，工作忙碌的她，時常會透過社群平台和粉絲互動，有時還開直播卸妝，真實不做作的性格受到許多粉絲喜愛，近日她在社群平台分享滑雪動態笑翻無數網友。

鬼鬼日前飛到國外滑雪，她在Instagram發文：「我知道我很廢，但真的很不容易…」，只見她趴在地上，臉貼著雪地不停蠕動，接著她又換了姿勢，改躺著用雙腿掙扎，看起來十分滑稽。貼文曝光後吸引1.4萬網友按讚，網友紛紛直呼：「太可愛了啦」、「一開始想說為什麼要一直吃雪」、「臉朝下真的不要緊嗎」、「我有一個大膽的想法」、「這是在幹嘛啊！做運動？小心閃到腰」、「好辛苦好辛苦，這也太好笑了」。

鬼鬼躺在雪地中蠕動。（圖／鬼鬼Instagram）

鬼鬼透露滑雪地點是日本的湯澤町，在滑雪場時大多都穿著雪衣，沒有刷卡也沒有購物行程，是只有滑雪的小旅行；鬼鬼近年登上許多實境節目，真實反應總能引發觀眾討論，她加入《花甲少年趣旅行》與包偉銘、方季惟、曹佑寧一起結伴到高雄去旅行，鬼鬼表示一開始擔心和前輩出門需要謹言慎行，「但一起旅遊後發現，我們這組的哥哥姊姊們完全不會讓我有這樣的困擾，大家相處很自在！」她也笑曝，「季惟姊姊則是屬於冷槍型的旅伴，總是默默陪伴我們，卻又會在關鍵時刻給出很棒的意見。」曹佑寧分享，鬼鬼在印象中是很認真對待工作又活潑的女生，經過這次相處，「發現她是很在乎每一個細節、想把事情做到完美的人。」