前LOL世界冠軍劉偉健（Toyz）退役後專職當網紅，19日他在YouTube頻道直播5小時，公開與「暗黑李毓芬」網紅陳香菱的約會過程，兩人吃完飯後直奔酒店開房，一起泡湯又玩綑綁Play，讓網友激動地狂刷留言。

Toyz 19日在YouTube頻道放上「我和香菱有個約會」的直播影片，近5小時的內容中，紀錄兩人相處的點滴，先在大直某燒肉店用餐，起初氣氛較為尷尬，但彼此進一步認識後，逐漸敞開心胸聊天，香菱還脫掉黑色大衣，露出裡面的低胸紅洋裝，不僅讓網友大飽眼福，Toyz也變得較為靦腆。

飽餐一頓後，Toyz、香菱入住北投某知名酒店，先玩小遊戲暖場，接著進入泡湯的環節，香菱穿著白底黃花的比基尼，大方露出H級上圍，Toyz問她是否有變瘦、現在體重，香菱表示自己很胖，身高155公分但有50公斤，被Toyz調侃：「還好吧！你那裡就5公斤了。」香菱打趣地回：「是10公斤不好意思。」

兩人邊泡湯邊聊天，Toyz拿起木杓幫香菱澆淋熱水，充滿遐想的畫面吸引破萬人觀看，Toyz最後直呼：「頂不住了！頂不住了！」趕緊遮住重要部位離開浴缸，留下香菱回答網友的問題，被問及與前夫的事，香菱輕描淡寫地說：「簡單來講他就是沒有工作能力的人」，希望對方能還錢。

回到床上休息後，Toyz拿出麻繩，和香菱玩「綑綁Play」，將繩子一圈一圈纏繞在女生身上，破尺度的畫面讓男網友想入非非。香菱接著再泡一次湯，換了一套深藍色比基尼入鏡，另一位女網紅「Yumi」也到場同樂，創下直播最高觀看人數，網友紛紛留言：「這畫面好棒」、「知道小劉頂不住了」、「Toyz真的是流量王者，運氣也好到爆」、「這可以免費看的嗎？」截稿之前，該影片已有69萬人觀看。