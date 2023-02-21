一名人妻發現老公偷吃，不僅多次帶小三開房激戰，還在半夜偷跑出門陪小三睡飯店，正宮看見2人鹹濕對話還互相挑逗大玩角色扮演，悲憤不已，並向兩人提告求償。

人妻和丈夫阿榮（化名）在2010年9月間結婚，阿榮明明已婚卻和花花（化名）發展婚外情，兩人在2021年1月間共赴北投、陽明山約會，此外還拍下許多頭靠頭、擁肩的親密照片，人妻發現丈夫外遇，不僅和小三傳送鹹濕訊息，還多次調情、討論做愛後的感受，人妻因大受打擊而罹患憂鬱症，悲憤地向丈夫阿榮及小三花花提告求償60萬。

阿榮辯稱照片僅是朋友間出遊的合照，未逾越一般朋友間之正常舉止範圍，訊息也是開玩笑，花花則辯稱兩人會去飯店是因業務合作需求而共同前往巡視，強調兩人並未發生性行為。

法官勘驗阿榮和花花對話，阿榮曾要求花花入住離自己家中較近的飯店，表示「我進出方便啊，我可以晚上七八點，你在飯店待一下，我去接小孩送回家，然後我9點再溜出來，我想晚上帶你去基隆玩啊」，此外阿榮也曾傳訊「等你生日再射就好了，就當生日禮物啊」、「拿你照片打手槍可以吧，我都可以每天來一炮的」。兩人甚至玩起角色扮演，阿榮扮演電台主持人表示「而且這個主持人剛剛陪我做愛，幻想可以跟電台主持人做愛很爽，各位聽友晚安，現在是凌晨2點，跟你玩，哈哈哈哈哈」、「我們接受聽眾call in，各位聽眾有什麼問題啊？這個主持人胸部有多大？你喜歡用什麼姿勢做愛？哈哈哈哈，喜歡在上面還是下面呢？哈哈哈哈」，花花也配合的回覆「可以N次，磨到破皮了，你一天可以幾次啊？」，阿榮則回「3次」。

法官勘驗對話後認為，阿榮向花花表示要以性行為當生日禮物，2人還以廣播為性幻想情境，對話內容明顯逾越玩笑尺度，而屬有親密關係男女間充滿挑逗、示愛之言談，法官審酌阿榮和花花2人交往親密，逾越普通男女正常互動分際，侵害人妻配偶權，2人應負共同侵權行為之連帶損害賠償責任，審酌阿榮從事規劃師月薪8萬、花花從事業務人員月薪4萬，2人須連帶給付40萬元賠償人妻。