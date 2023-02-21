俄羅斯總統普丁在今天（21）的國情咨文中宣布，暫停參加美俄《新削減戰略武器條約》（Strategic Arms Reduction Treaty，New START）並且要求就恢復核試爆做好準備。

據《英國廣播公司》（BBC）21日報導，普丁表示，「我今天被迫宣布，俄羅斯將暫停參與進攻性戰略武器條約，如果美國首先這樣做，那麼俄羅斯就需要做好測試核武器的準備。」

《新削減戰略武器條約》是俄羅斯和美國之間僅存的最後一項核武器規範協議，過去於2021年延長了5年。該條約最初於2010年簽署，旨在將雙方的遠程核彈頭數量限制在1550枚，低於之前的START協議。原訂2026年到期。俄羅斯和美國本已開始討論未來限制核武器條約所應包括的內容，但俄羅斯入侵烏克蘭後，美俄後中斷這方面的對話。至2022年11月，美國務院證實美方計劃與俄方舉行會談，討論在條約框架下恢復核查工作的問題。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，這次國情咨文由普丁親自撰寫，他在國情咨文中提到，俄羅斯試圖透過和平手段來解決烏東頓巴斯地區的衝突，烏克蘭正在等待俄羅斯的援助，而西方國家對和平的承諾就像是場騙局，烏克蘭和頓巴斯已經成為謊言的象徵，西方退出基本協議、擴大北約，「我重複一次，這場戰爭是他們的責任，我們正在使用武力來阻止它。」