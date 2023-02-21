許多人喜歡去傳統市場買豬肉，不僅可以買到較新鮮的肉，還能請老闆幫忙處理，一名曾在豬肉攤工作過的網友建議，最好避免買「肩胛肉」，也就是俗稱的梅花肉或胛心肉，因豬隻打針通常都會選在該部位，可能會產生病變肉瘤，若肉販沒處理好，消費者就會一起帶回家，其臭味堪比排泄物。

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文表示，一般人都認為梅花肉的肉質軟嫩、油花分布均勻，但很不幸的是，該部位是豬隻「打針的首選」，而每隻豬打針後出現的情況不盡相同，可能出現綠色、淺綠、淡黃色等不同肉瘤，有些呈現粉狀、膏狀，甚至是水狀，其中以綠色膏狀的味道最難聞，「像排泄物一樣臭」。

該名網友表示，梅花肉雖肉質軟嫩，但購買時要特別注意。（圖／爆廢公社）

他進一步說明，通常肉販會將這些肉瘤割除後才拿出來賣，但偶爾也會有腫瘤藏在內部難以察覺，並非肉販故意想要欺騙消費者，只是沒有處理乾淨。原PO估算，大約有6、7成的豬都會出現病變腫瘤，相當普遍，「肉販見怪不怪」，都會盡力剃除乾淨。

因此，原PO建議消費者盡量食用完整肉塊，少吃加工肉或絞肉，因生肉完全無法造假，賣不完冰過的豬肉也很容易辨識。原PO指出，夏天最佳去市場採購豬肉的時間是6～8點，這時通常肉販已處理好肉品，可以專心做生意，且天氣尚未變熱，肉還很新鮮，太晚去肉攤報到，熱門部位恐怕早被搶購一空。

毒理專家招明威過去曾在臉書發文表示，豬隻也有個體差異，因此人類飼養時會使用食品添加物、抗生素、動物用藥等物質，多少會引發豬隻產生某種脂肪堆積，不過招明威認為，台灣養豬技術不錯，在合理合法的情況下，不健康的東西（抗生素、動物用藥等）超標機率不高，若把粉瘤去除，其他部分應該還是可食用無虞的。