台灣高等檢察署檢察長兼更生保護會董事長張斗輝期盼，能獲得社會各界的支持，協助更生人復歸社會。（吳佩蓉攝）

因應法務部執行的「更生事業群」構想，台灣高等檢察署檢察長兼更生保護會董事長張斗輝期盼，能獲得社會各界的支持，協助更生人復歸社會；今（21日）保護會邀請更生人蕭先生分享自身慘痛代價，他很謝謝公司及各界的長官不斷的鼓勵，願意給他工作機會，讓他感受到平凡中有不平凡的幸福。

張斗輝指出，更生保護會最重要就是協助復歸，主要3個因素為就業、居住、家庭支持；如沒有穩定工作，因經濟壓力容易又走上回頭路，另更生人普遍低學歷、年齡高，求職過程比一般人辛苦，所有出監的更生人前面6個月再犯機率高，故監外自主作業是蠻好的措施，出監即時銜接工作，未來再犯的頻率會大幅度下降。

他強調，在法務部指導之下，保護會、檢察署一定會跟矯正署密切合作，跟廠商洽談，逐漸穩定更生人出監的復歸；其中勞動力發展署扮演重要角色，與就業脫不了關係，在願意接納更生人的雇主，給予的獎勵措施非常重要；期盼社會公益企業能多給協助，更生人會走得更好、社會會更祥和。

另，邀請在新寶元鋼鐵公司工作的更生人蕭先生分享，他說今年54歲，卻是他人生的第一份正當工作，年輕時誤蹈法網，從19歲開始兄弟該犯的重案都犯過，進出監獄3次，在監獄中服刑近30年，期間偶然遇到在宜蘭監獄擔任科員的國中同學，時常跟蕭分享人生道理，頓時讓他徹底覺悟、重新思考人生。

終於在前年7月蕭先生假釋出監，經朋友介紹到新寶元鋼鐵公司工作，當時填寫履歷時，經理跟特助看到他的前科資料都大吃一驚，但他們不但沒有因他的過去而用異樣眼光看待，反而時常給予鼓勵、關心；蕭直言，剛開始6個月真的很難熬，沒有把握能勝任該工作。

蕭笑說，因自己有心想悔改，加上女朋友的支持，終於熬過來了，迄今已工作一年半，雖然薪資不高，內心卻很踏實，現在的他只求安穩、平靜的生活，很感謝公司及各界長官們的鼓勵，讓他感到平凡中有不平凡的幸福，更希望女朋友趕快嫁給他。