靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰受訪表示，有旅行社向他反應，上周印尼有一組100多人的觀光團來台，但在台灣機場入境時，卻被「查驗」了2個多小時，導致後續行程被擔誤，認為不友善的環境會影響台灣觀光，對此移民署21日回應，當初發現查驗動線人多，立刻加開4個處理檯台因應，100多人約45分鐘後就已順利出關，認為黃的說法與事實有出入。

黃正聰透過媒體表示，100多人的印尼團因企業獎勵旅遊來台，卻在機場被擔誤2個小時，黃轉述業者說法，認為如果台灣這麼不歡迎東南亞遊客，他們可能會改推其他國家行程，台灣對這些東南亞國家，「審查應該適度放寬」才好，否則會大大影響台灣的觀光競爭力。

對於學者的質疑，移民署21日回應表示，「觀宏專案」為觀光局提供東南亞旅客來台團體旅遊的便捷管道，採團進團出機制，為便利通關程序，移民署一直都有提供專檯查驗。

移民署也調查當天的狀況，當時是因領隊未將旅客帶至專檯，導致這些旅客跟其他旅客一起受驗，在一般櫃檯排隊超過30分鐘，移民署後來發現狀況，立即引導並加開4個專檯協助通關，並於45分鐘內將100名團客順利查驗入境，學者的說法顯與事實有出入。

移民署呼籲，觀宏專案領隊抵達我國時，可先向公務櫃檯報到，該署將加開專檯協助；後續將請觀光局向旅行社加強宣導，以彰顯政府歡迎東南亞旅客的美意。