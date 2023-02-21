五年前，製造了世界上第一個基因編輯嬰兒的大陸科學家賀建奎，遭到各界批評後被捕入獄。他在10個月前被釋放。星期二，賀建奎表示，他希望能夠在香港研究單位發揮專長，比如治療罕見遺傳性疾病。

美聯社報導， 2018 年，大陸南方科技大學副教授賀建奎在受訪時提到，他利用基因編輯技術，修改一對雙胞胎女孩的胚胎，使她們的身體可以對愛滋病毒(HIV)免疫。原本該篇報導是以正面角度在介紹大陸生技醫療技術的進步，但是在國際科學界的反應卻非常糟糕，痛斥他的工作違反科學倫理，忽視可能的嚴重後果，對孩子的影響恐怕長達一生。

2019年，賀建奎與他的生技公司、研究團隊都遭到起訴與判刑，賀建奎本人因「事涉醫療行為，當事人無證行醫」，被判處3年徒刑與300萬元人民幣（約1328萬新台幣）的罰款。

他在去年4月獲釋，已賦閒了10個月。如今，賀建奎在北京宣布，他已獲得香港簽證，準備與香港的大學、研究機構聯絡。他表示，如果有合適的機會，他會考慮到香港工作，比如研究罕見遺傳病的基因治療計畫。

他在記者會上說：「將來我的科學研究，必將遵守倫理準則，和國際科學研究共識。」

科學界在幾年前，在人類基因上找到「可疑的破綻」，或許是HIV病毒會以反轉錄病毒的形式，隱藏在細胞裡的主因。而賀建奎就試圖修改這一部分，並直接應用在新生兒身上。他使用基因編輯技術CRISPR-cas9(俗稱「基因剪刀」)，把修改了可能的破綻基因，或許能HIV病毒就試圖安插人體細胞基因時就會失效，其結果就是嬰兒可能獲得抵抗愛滋病的能力。

雖然用意是良善的，但是科學界批評賀建奎的工作「沒有必要且不道德」，主要原因是我們並不清楚修改基因的後果。每一段基因的功能都非常複雜，改掉之後，或許引發其他我們所不知道的問題。而且，他所修改的基因變化，或許會遺傳給後代。

不說爭議，賀建奎在生技領域研實有真才實學。2010年，他獲美國萊斯大學(Rice University)生物物理學博士學位；2011年至2012年，在史丹佛大學擔任博士後研究員。

英國牛津大學曾邀起賀建奎在下個月前往演講，但是他本月在推特上寫道，他不準備談論過去3年的經歷，因此最終決定取消這次訪問。