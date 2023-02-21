一名女網友日前發現一輛與她相同車型的機車，對方車牌與自己只差一數字，2個車牌數字還是連號，讓她直呼太難得；其他網友笑說「鑰匙插上去還有可能騎錯台喔」、「不只同梯，還是鄰兵」；但也有網友說只要在同區域，同家機車行同時買，並同時過戶，還是有可能出現連號車牌。

該女網友在臉書「路上觀察學院」分享，她日前騎車到菜攤買菜時，赫然發現停在她的機車旁另輛機車不但相同款式，連車牌號碼都只差1個數字，2個車牌數字甚至是連續數字，讓原PO直言實在太難得，「騎車買菜遇到同梯的姐妹歐兜麥」，強調另一台車的車主她不認識。

一名網友日前發現一輛與她相同車型的機車，對方車牌甚至與自己只差一數字，2個車牌數字還是連號，讓她直呼太難得。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

其他網友留言「說不定眼前這兩位是一家人，兩台一起買」、「不如手牽手去牽樂透吧」、「鑰匙插上去還有可能騎錯台喔」、「跟我每次對統一發票時的遺憾一樣嗎」、「好在不是兩台車牌號碼都一樣」、「這機率好小啊」、「好幸運可以下次揪一起買菜」、「不只同梯，還是鄰兵」。

也有網友說只要申請車牌時是一批一批遞件，監理站就會按照流水號發鐵牌，「兩台一起買就會連號，我家以前就是」、「這應該是車行同一批的領牌車」、「同區域，同一家機車行，同時買，同時過戶」，也有人說應該是機車行為做業績，把比較好銷售的機車先領車牌，就容易出現連號車牌。

不少網友分享車牌相似的有趣經驗。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）