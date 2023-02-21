大陸女星高圓圓以《倚天屠龍記》中的周芷若紅遍全亞洲，更在2014年嫁給趙又廷成為台灣媳婦，生下1女Rhea後美貌完全不受影響，仍是許多粉絲的女神；最近高圓圓一襲大紅洋裝出席活動，合身剪裁讓曼妙曲線畢露，站一旁的路人都拿起手機狂拍，魅力可見有多驚人。

今（21日）微博上瘋傳高圓圓受邀剪綵活動的畫面，有她身穿大紅洋裝各種角度的絕美照，還有她一進入會場引起騷動的影片，造成熱烈討論；高圓圓在剛走進會場時，站在一旁的多名男路人，紛紛拿起手機拍她，目光全放在高圓圓身上，43歲還保持如此曼妙曲線，讓人驚呼「美到窒息」。

高圓圓在路人的鏡頭下一樣美麗迷人。（圖／摘自微博）

高圓圓一出場，旁邊的路人都立刻拿起手機捕捉她的倩影。（圖／摘自微博）

有不少網友注意到高圓圓除了沒有接戲，越來越常出席活動，讓大家還能經常欣賞她女神級美貌和優雅身段，也都不禁讚嘆，「在她的臉上真的看不到歲月的痕跡」、「這就是氣質大方的代表」、「今天也是羨慕趙又廷的一天」、「有驚天美貌又有優雅氣質，這儀態真的假不了」。

其實高圓圓婚後減少工作機會，讓許多粉絲覺得可惜，但她先前被問及目前婚姻、家庭狀態，她不假思索地說，「因為生活中不斷有新的事情在發生，你還沒來得及有倦怠期，又一個新的事情在發生」，也補充說自己的理想婚姻，就是和愛的人平凡平淡過日子，可見「相夫教子」的生活她也很滿意。