前財政部長、現任台北大學財政學系教授蘇建榮確定接任台灣金融研訓院董事長職務。金研院將於3月6日下午舉行臨時董事會通過，並於會後與代理董事長、金管會副主委邱淑貞進行交接。

蘇建榮為美國賓州州立大學經濟學博士，台北大學前身中興大學法商學院經濟學研究所碩士，研究專長為財政理論與政策、租稅理論與政策與制度。

蘇建榮於2022年12月自財政部長辭職，歸建原借調單位台北大學財政學系。此次接任金研院董事長人事案，金管會於2月農曆開春後簽呈行政院核定。呈報期間遇上行政院團隊改組，及至今（2/21）才簽核通過。

台灣金融研訓院由財政部和公股行庫、部份外商銀行，以及基層金融單位捐助成立，設有董事長與院長，領導管理團隊及院務營運，若雙方有工作上的合作默契，多能為院方表現加乘。金研院前任董事長吳中書去年7月轉任台灣經濟研究院董事長，由金管會副主委邱淑貞代理迄今，兩位董事長任職期間的金研院長均為黃崇哲。

黃崇哲與蘇建榮均為台北大學經濟研究所校友，有學弟、學長淵源，研究專長同為財政政策，私交也甚篤。財政部主管的公股行庫，長期以來的徵員考試、人才培訓均由金研院執行，據悉蘇建榮接任新職後，將進一步為公股行庫規劃高階人才培育，特別是永續金融、信託等重大領域。

蘇建榮自2014年借調到臺北市政府財政局局長、財政部次長，2018年出任財政部長，借調長達8年。2022年底以校方通知借調期滿為由返回台北大學，2023年1月起恢復專任教授身份。惟，「蘇教授」1月9日即出席台灣金融研訓院、台大公共經濟研究中心等學術界主辦的「還稅於民」研討會，炮轟行政院以稅收超徵為由濫發現金，也提早透露出，蘇建榮在金研院自家的安心表達。