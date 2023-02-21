香港大學微生物學系的研究發現新冠病毒原始株和Omicron變異株，能夠利用「新型宿主蛋白酶」，加速感染，此次研究結果揭示冠狀病毒的入侵機制，有助研發針對Omicron的藥物。
港大團隊發現，透過抑制細胞膜上的其中一種蛋白酶，可以減低肺部和腸道細胞中新冠病毒的複製率，分別可減少9成6和8成半。團隊亦用倉鼠做究，發現同樣方法，可以顯著降低肺部病毒載量，減輕肺部組織的損傷。相關研究已在國際科學期刊《科學進步》發表。
香港大學微生物學系的研究發現新冠病毒原始株和Omicron變異株，能夠利用「新型宿主蛋白酶」，加速感染，此次研究結果揭示冠狀病毒的入侵機制，有助研發針對Omicron的藥物。
港大團隊發現，透過抑制細胞膜上的其中一種蛋白酶，可以減低肺部和腸道細胞中新冠病毒的複製率，分別可減少9成6和8成半。團隊亦用倉鼠做究，發現同樣方法，可以顯著降低肺部病毒載量，減輕肺部組織的損傷。相關研究已在國際科學期刊《科學進步》發表。
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