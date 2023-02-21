玉山銀行及玉山志工基金會持續協助資源相對缺乏的小學改善閱讀環境，「玉山黃金種子計畫」於今(21)日在桃園市蘆竹區新興國小啟用全國第174所玉山圖書館，典禮由玉山室內樂團悠揚的樂音揭開序幕，新興國小學生們以歡樂的舞蹈展現喜悅與活力，伴隨現場的貴賓及志工們參與，一同迎接嶄新的玉山圖書館。

桃園市教育局局長劉仲成表示，感謝玉山志工基金會以行動協助學校推廣教育，是企業回饋社會的最佳典範，因為玉山銀行、玉山志工基金會及世界卡貴賓支持，拋磚引玉注入更多社會的力量共襄盛舉。「你今天閱讀了嗎？」閱讀不只豐富視野，每半年閱讀30本書，可以讓自己從零到半專業到精熟專業，成為一個領域的專家，勉勵小朋友、大朋友可以盡情徜徉書海、勤學樂學。桃園市也積極協助充實學校圖書館藏書量，為更完善、更優質的閱讀環境而努力。

新興國小校長古艷麗表示，孩子是國家的未來，玉山圖書館以「黃金種子」為意象，在許多學校種下這顆擁有企業、社會資源與志工以愛心加持的黃金種子，透過學校老師、家長的引導與扶持、學生自發性的樂學動能，涵蘊學生成為心靈富足、智慧豐厚的未來棟樑。謝謝玉山為我們疼愛孩子的心，注入了一股永續支持的能量，以知識寶庫為基底，構築孩子的璀璨未來。

玉山銀行副總經理張綸宇表示，玉山黃金種子計畫結合玉山及玉山世界卡貴賓的力量，以永續發展、長期經營的理念，已在全國打造174所玉山圖書館，捐贈超過42萬本圖書，逾13萬名國小學童受益。除了閱讀，玉山也積極整合企業與社會資源投入更多學童教育更多領域，包含推動「英語手牽手」英語輔導與學伴計畫、投入反毒教育及兒少關懷，打造反毒教育行動車傳遞正確觀念。玉山將持續為播下與灌溉更多知識的黃金種子而努力，玉山更用心，讓台灣更好。