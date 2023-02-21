遠傳今(21)日攜手台灣社區醫院協會、中華民國診所協會全國聯合會簽署合作備忘錄，啟動「5G遠距診療2.0」；衛生福利部中央健康保險署署長石崇良、醫事司簡任技正李中月皆出席記者會見證遠距診療新時代。

遠傳總經理井琪表示：「遠傳響應國家公共衛生政策，積極佈署以5G通訊支援遠距診療，於2019年底啟動『遠傳5G遠距診療前瞻計劃』，透過遠傳5G優質網路的建置，將醫療資源帶進偏鄉，至今已在12個縣市的35個偏鄉衛生所推出，嘉惠261個偏鄉村里的民眾；在疫情期間亦累積數十個科別及三萬人次視訊門診的經驗。我們也看到偏鄉以外的居家醫療與長照需求，配合法案的修正，遠傳很高興能攜手基層醫療兩大協會，啟動『5G遠距診療2.0』，擴大照護高齡者與慢性病患者，致力為醫病雙方打造高效率、便利而有溫度的診療環境，以完善基層醫療，共同守護國人健康。」

台灣社區醫院協會理事長朱益宏表示：「政府新草案的放寬，讓遠距視訊醫療擴大到地區醫院，然而目前基層社區醫院導入遠距醫療平台的比例仍有成長空間，醫院自行建置的難度也頗高，希望藉由遠傳『5G遠距診療2.0』的便利性、完整性及高效、高保障的特性，能號召更多基層社區醫院推動遠距醫療提高慢性病及老人的就診率。」

中華民國診所協會全國聯合會理事長陳宏麟也指出：「台灣近年慢性病患者眾多，以糖尿病為例，不僅病患數提升、罹病年齡也不斷降低，但全國糖尿病患者規律回診率不到七成，使得慢性病的致死率也在逐漸攀升。長照需求更是邁向超高齡化社會的台灣不能忽視的問題，協會非常期待與遠傳合作，推出響應政府政策的『5G遠距診療2.0』，讓有需求的民眾能就近擁有更好的服務，也有效提升診所照護量能與價值。」

遠傳攜手台灣社區醫院協會與中華民國診所協會全國聯合會，期盼以「5G遠距診療2.0」深入最接近民眾的基層醫療單位，就近服務龐大的患者需求，完整串聯所有遠距醫療服務，一站式解決醫病痛點，達到更扎實的醫療分級。

遠傳自主開發之「5G遠距診療平台」採用雲端訂閱、以量計費，平板在手即可開診，支持醫院診所輕鬆佈署。平台完整串聯看診前、中、後所有服務流程，從預約掛號、報到、叫號、線上看診到繳費，皆可透過APP直接完成，醫師可於系統上自行彈性排班，民眾亦可上傳資料自主預約，還可自動錄影存檔，並可彈性配合各院所掛號、電子處方簽、領藥、線上繳費、虛擬健保卡流程，降低基層醫護人員繁瑣的人工作業流程。