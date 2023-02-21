玉山金控長期致力於推動多元、平等、包容的友善職場環境，經彭博全面性評估領導力及人才培養、薪酬平等及性別同工同酬、包容性文化、性騷擾防治政策及品牌形象等五大面向、共70項指標後，入選2023年彭博性別平等指數(Bloomberg Gender Equality Index GEI)，展現玉山在落實性別平等及實踐性別平等政策深獲國際肯定。

玉山金控人資長王志成表示，玉山以實際行動響應聯合國永續發展目標SDG5「實現性別平等，並賦予女性權力」，長期致力於建立多元、平等、包容的環境，並提供保障勞動人權、創造友善與幸福的工作場域，同時將性別平等列入具體目標，明確訂定鼓勵晉用女性擔任管理職、提升女性主管比例等策略方向，以實踐成為世界一等的企業公民的願景。

人才是先行指標，也是關鍵指標，玉山認為同仁是企業最重要的資產，重視同仁權益，打造友善職場更是企業最重要的責任之一。玉山積極推動公平的招募與任用、反歧視的晉升與調薪、完善的福利保障、多元的福利措施及友善的母性照顧措施。包括首創「玉山寶貝成長基金」，提供每胎10萬元生育補助，申請後一次發給，不限胎數、提供優於法令的產假、產檢假及育嬰留職停薪制度等，期許能充分發揮社會正向影響力，善盡關懷員工之企業社會責任。

玉山長期秉持誠信正直、專業負責，除了在金融本業不斷精進，在邁向永續發展的道路上，秉持實踐「綜合績效最好、也最被尊敬的企業」的使命，用心營造健康幸福的友善職場。得獎是榮譽、更是責任，玉山將持續堅守核心價值，整合內外部資源及合作夥伴的力量，透過多元發展舞台、鼓勵多元共融等面向，持續發揮拋磚引玉的精神，讓一份愛能牽引更多的愛，共同邁向更美好的未來。