行政院前發言人陳宗彥近日遭踢爆醜聞，11年前於台南市政府任職時與酒店業者往來頻密，甚至有喝花酒、接受性招待及涉嫌關說等爭議，消息爆出後他火速請辭下台。前總統陳水扁兒子、民進黨高雄市議員陳致中今(21日)被問到相關話題，他說：「當然是要以最高的標準來自我要求！」媒體人朱凱翔虧說兩人可舉辦「雙陳論壇」，好好談高雄台南的性產業。粉專「綠能你不能」則回顧起當年邱毅「毅中各婊」的世紀對決。

陳致中21日上午出席「2024總統大選民調公布記者會」，因他過去曾陷入「妮可」召妓風波，還被法院認證，接受採訪時自然被問到有關陳宗彥接受性招待的事件看法。陳致中對此大方回應表示：「我想每個黨公職同志都該潔身自愛，接受各種挑戰，當然是要以最高的標準來自我要求！」

朱凱翔今在《大新聞大爆卦》節目中說，不然就請他們來辦「雙陳論壇」，好好來談一談台灣的性產業，來談高雄跟台南的性產業，什麼勾三秀六、短五長八這些術語。還在自己粉專直呼：「不演了新聞台」宣布積極爭辦雙陳論壇！名嘴黃揚明也留言虧：繼「毅中各婊」後又一力作。

綠能你不能也酸，不知為啥，今天聽陳致中評論陳宗彥時，説從政同志要潔身自愛，總覺得怪怪的。一個一樣被法院認證召妓的人說要潔身自愛，真的有點黑色幽默～還記得那時被爆出來，他還不是極力否認，跟陳宗彥一樣裝死到底，之後被法院認證，只能說，民進黨的臉皮都很厚。

「我也難忘他跟邱毅的世紀對決，俠客大戰嫖客！」綠能你不能也不忘提到「毅中各婊」的典故說，看兩個搞笑仔用社會資源互罵，只是必須說那一場世紀辯論，他心中的勝者，正是陳致中，論據有條有理，邱毅後來失控，注定敗局，大家有興趣可以找以前的片段回味，真的是淦飯佳作。