由於大陸冷氣團影響，明（22）日清晨偏冷，台南以北及宜蘭低溫13到15度，新北及竹苗、金門有局部10度以下氣溫發生機率，白天後氣溫回暖。氣象局表示，周五（24日）強烈大陸冷氣團南下，北部、東半部午後溫度明顯下降，直到下周一（27日）冷氣團減弱，北台灣再度回溫。

氣象局指出，明天迎風面雲多，大台北及東半部地區整天仍有零星飄雨的機會，其他地區多雲到晴；溫度方面，台南以北及宜蘭低溫13到15度，花東及高屏16、17度，其中新北及竹苗有局部10度以下氣溫發生機率，白天冷氣團減弱氣溫漸回溫，北部及宜花高溫約18、19度，中南部及花東約23至25度，高屏內陸再高一些，整體感受溫暖舒適，中南部日夜溫差大。

氣象局分析明天降雨分布。（翻攝自氣象局）

氣象局說明，周四（23日）東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，氣溫逐漸回升，北台灣高溫回到20度左右；周五強烈大陸冷氣團南下，迎風面北部及東半部地區轉為局部短暫雨，午後溫度明顯下降，其他地區多雲到晴。

周六、下周日（25日、26日）強烈大陸冷氣團影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，雨勢稍緩，其他地區多雲到晴，北台灣天氣偏冷，其他地區早晚亦偏冷；下周一、下周二（27日、28日）冷氣團減弱，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，北台灣氣溫回升。