愛鳥人士卻發現稻田裡有許多浮在水面的鳥屍。（吳楊欽提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

每年冬季在壯圍鄉的水田常有大批尖尾鴨聚集在一起。（吳佩蓉攝）

共撈起14隻鳥屍及3隻瀕死的尖尾鴨。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣壯圍鄉壯圍國中後方未插秧的水稻田裡，今（21日）竟發現大量冬後鳥尖尾鴨暴斃，縣府農業處接獲通報後，即將10餘隻鳥屍帶回動植物防疫所做檢測，經禽流感快篩呈陰性反應，但因現場田邊遺留一堆稻穀，是否為誤食毒餌，仍需深入調查。

尖尾鴨在台灣是普遍的冬候鳥，每年冬季在壯圍鄉的水田常有大批尖尾鴨聚集在一起，不論是盤旋空中、還是靜靜的在田裡休息，都能吸引許多愛鳥人士扛著攝影鏡頭捕捉唯美畫面。今在壯圍國中後方水田裡有數百隻尖尾鴨棲息，愛鳥人士卻發現稻田裡有許多浮在水面的鳥屍，趕緊通報縣府農業處和壯圍鄉公所。

縣府農業處畜產科、動植物防疫所獲報後派員至現場了解，有大批尖尾鴨棲息在水田裡，共撈起14隻鳥屍及3隻瀕死的尖尾鴨；農業處畜產科長余瑋翎說，初步研判死亡的尖尾鴨有可能在覓食過程中誤食農藥或其他毒物，已採樣帶回化驗，因禽流感快篩呈陰性反應，故會針對毒性做進一步檢測。