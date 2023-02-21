《美麗島電子報》董事長吳子嘉20日公布《美麗島電子報》的2月國政民調，針對2024總統大選，在一對一情況下，民進黨主席賴清德對上國民黨籍新北市長侯友宜，侯領先賴6.7個百分點；但若是「三腳督」，由於國民黨內鬥嚴重，無論派誰出馬，賴清德都將領先。對此，前扁辦主任陳淞山今（21）日就表示，2024總統大選看起來還是「詭譎多變、混沌未明」，引發討論。

根據《美麗島電子報》的2月國政民調，在針對2024總統大選，希望由誰擔任下一屆總統的題目中，若為一對一情況，賴清德對上侯友宜，侯以46.9％的支持度，比賴的40.2％多出6.7個百分點；如果國民黨改由郭台銘上陣，賴清德將以46.2％的支持度，贏過郭的36.2％，差距達10個百分點。

若改為「三腳督」廝殺，賴清德將以33.7％的支持度，勝過侯友宜的32.2％以及柯文哲的20.9％；如果國民黨由郭台銘上陣，支持度為20.4％，賴清德為37.0％、柯文哲24.7％；如果朱立倫自己上陣，支持度為11.6％，賴清德為38.8％、柯文哲31.1％。

吳子嘉強調，2024如果是3個人互比，國民黨無論由誰出馬，賴清德都是領先，如果是侯友宜出馬，侯排第二，但如果換成郭台銘或朱立倫，國民黨都掉到第三。

而根據《美麗島電子報》的報導指出，陳淞山分析，「總統大選局勢還有很多的變化可能性」，陳淞山也認為，賴清德代表民進黨參選的情況縱有些許內部雜音，但「定於一尊」的機會已幾成定局，而「國民黨內目前最強的可能候選人就是侯友宜」。

最後陳淞山坦言，「至於柯文哲會有如何的發展與變化？是藍白合還是代表民眾黨爭取三足鼎立空間？又或者最後會不會與郭台銘合作搭檔參選？龍爭虎鬥還是三國論戰的總統大選盤局究竟會有如何的可能發展及演變？看起來，還是詭譎多變、混沌未明啊！」