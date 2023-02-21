雙鍵鹽城大豐廠因江蘇天嘉宜發生爆炸，停工迄今逾四年，以2018年營收為基準，該廠營收比重達35％；如今，伴隨大豐廠復工，宜蘭廠逐步提高產量，增添營運轉機題材。

雙鍵受限大豐廠停產，加上主要產品光起始劑產品委外不易，影響近年業績表現。去年前三季EPS 0.61元，全年營收28.06億元、年減8.39％。

雙鍵宜蘭廠規劃三個車間，第一車間以中間體生產為主，產能約200～300噸，搭配第二車間產線，製造173、184等光起始產品進行銷售，至於第三車間則屬多功能車間，可生產BDK、5G材料、水性PU樹脂等產品。

光起始劑為雙鍵重要產品線，大陸大豐廠停工，公司配合當地政府整改合規要求，終獲鹽城市政府核准復工。

雙鍵電子用產品除5G材料外，還有LED封裝材料，可應用在Micro LED及mini LED；UV光固化材料部分；近年開發高透氧隱形眼鏡材料；至於數位印花墨水產品也開發紡織用的光固化墨水，可應用在陶瓷、皮革、木板等，有助強化耕耘利基訂單。