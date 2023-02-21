華星光因轉機題材，成了股海當紅炸子雞，股價迭創波段新高，21日股價雖因短線漲多，陷於震盪，但盤中高點56.7元，依然持續創高，以21日收盤價54.1元、下跌1.64％，相較於農曆年封關日（元月17日）的收盤價44.45元，波段漲幅達21.71％。

因多頭不止，股價震盪加劇，華星光因近日達公布注意交易資訊標準，依規定先行公布最近期獲利，經結算，今年元月營收為1.68億元，呈年增236％；歸屬母公司業主淨利1,100萬元，相較於去年同期的虧損600萬元，由虧轉盈，換算今年元月EPS達0.08元，亦優於去年同期的每股淨損0.05元。

除了公布今年元月獲利外，華星光亦順帶公布近二個月的獲利（含去年12月及今年元月），累計營收3.68億元，呈年增204.13％，近二個月累計稅後淨利為0.28億元，同樣呈現轉虧為盈，相較於前一年度的累計淨損0.86億元呈大幅改善，換算去年12月及今年元月EPS為0.21元，據此推算，去年12月單月EPS應為0.13元。

法人指出，華星光去年因出貨大增，帶動營運成長，去年全年營收13.19億元，較前年的8.66億元，激增52.25％，雖然去年年報尚未出爐，惟以其去年前三季累計EPS已達1.36元，加計10月及12月的EPS自結數0.35元及0.13元，合計去年全年扣除11月獲利，每股獲利已達1.84元，不但順利終結連六年陷虧的窘境，連帶去年每股獲利向2元叩關的機率也因而大增。