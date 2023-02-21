星宇航空（2646）董事會今（21）日決議將辦理現金增資，普通股以不超過3億股為上限，面額10元計算，將於定價後另行公告發行價格，預計募資不超過50億元。星宇今天股價下跌0.85元、收在39.3元。

星宇公告，這次增資將用於充實營運資金、改善財務結構，發行價格將於定價後另行公告，發行價格授權董事長於實際辦理前考量當時市場狀況訂定之。另外，員工認購股數提撥10％由本公司員工認購。