星宇航空（2646）董事會今（21）日決議將辦理現金增資，普通股以不超過3億股為上限，面額10元計算，將於定價後另行公告發行價格，預計募資不超過50億元。星宇今天股價下跌0.85元、收在39.3元。
星宇公告，這次增資將用於充實營運資金、改善財務結構，發行價格將於定價後另行公告，發行價格授權董事長於實際辦理前考量當時市場狀況訂定之。另外，員工認購股數提撥10％由本公司員工認購。
星宇航空（2646）董事會今（21）日決議將辦理現金增資，普通股以不超過3億股為上限，面額10元計算，將於定價後另行公告發行價格，預計募資不超過50億元。星宇今天股價下跌0.85元、收在39.3元。
星宇公告，這次增資將用於充實營運資金、改善財務結構，發行價格將於定價後另行公告，發行價格授權董事長於實際辦理前考量當時市場狀況訂定之。另外，員工認購股數提撥10％由本公司員工認購。
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