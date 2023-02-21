聰明消費錯了嗎？一名女網友在今年情人節收到名牌包，但一問之下發現是男友用信用卡點數打折買來的，頓時覺得心涼，坦言有種「撿便宜」的感覺，上網抱怨不知男友是省還是摳，結果引發眾怒，許多人反批她太小心眼了。

原PO在PTT女板發文表示，男友在情人節時送了一個名牌包給她，從沒送過這麼貴的禮物，讓她非常感動，也追問男友怎麼會買，男友很得意的說「用信用卡點數去折扣換的，大概打了7折」，這回答讓原PO感到失望，認為男友除非有便宜撿，才會送比較貴重的禮物，好奇「這樣算省還是摳？」，而男友也察覺到原PO不開心，7天以來兩人互動氛圍都很低氣壓。

貼文引網友熱議，替男友感到不平，「現代男生真可憐，不買被嫌買了也被嫌」、「會省錢是優點，努力買個禮物給你還被嫌棄，你男友很可憐」、「累積下來的被你叫做撿便宜，男友真可憐」、「送禮物不能精打細算，不然會被你說佔便宜，哈哈哈」、「你太計較了，而且也不是包包本身打折」。

不少人也提點原PO，「你買好東西時都買原價，還是都加價買？」、「父母親節檔期，買特惠組合送也很摳嗎？」、「買東西精打細算很好啊，也沒虧待你不是嗎？」、「大家不都飛到日本買跟台灣比七八折的包，你會覺得那個包就不行嗎」。

經過網友們一面倒砲轟，原PO也坦承錯誤，「是我想法太狹隘跟自私」、「我沒意會到折扣也是需要很多精力去累積」，表示會好好跟男友道歉。