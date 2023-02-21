陳嫌不明原因開車自撞，警到場在事故車輛發現毒品與槍枝、彈藥，隨後將陳嫌移送偵辦。（警方提供）

昨(20)日晚間9時31分，新北市新店區安一路上，有輛休旅車行經該路段時，不明原因自撞，新店警分局接獲報案，派員警前往現場，發現1名32歲陳姓男子趴坐在路旁，經確認後陳男為該自撞休旅車駕駛，救護車抵達後便將陳男送往醫院就醫，隨後警方在陳男身上與事故車內尋獲毒品、槍彈，警方隨後將陳嫌移送偵辦。

警方在事故現場檢查自撞車輛有無其他受傷乘客時，竟在車輛駕駛座內發現1顆子彈，隨後搜索車內，共起獲手槍3把、彈夾5副、子彈101顆，以及K他命1包；陳嫌送醫後檢查無大礙，警方將陳嫌帶回警局偵訊，並搜出陳嫌身上有3顆子彈、K他命2包，警方依槍砲彈藥管理處罰條例及毒品危害防制條例，將陳嫌移送偵辦，並追溯槍枝、毒品來源。

據悉，陳嫌表示當下僅1人開車要去安坑接朋友，再回到新店，警方當時也在陳嫌身上聞到有K他命的味道，陳嫌當下矢口否認有吸毒後開車，然而，警方針對他持有毒品、槍枝及彈藥部分，將陳嫌移送偵辦。

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陳嫌不明原因開車自撞，警到場在事故車輛發現毒品與槍枝、彈藥，隨後將陳嫌移送偵辦。（警方提供）

陳嫌不明原因開車自撞，警到場在事故車輛發現毒品與槍枝、彈藥，隨後將陳嫌移送偵辦。（警方提供）