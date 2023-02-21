藝人紀言愷（JR）以偶像歌手「K ONE」出道，在演藝圈闖蕩20年，出演無數電視劇與電影，也是綜藝節目的常客，他2019年與長跑7年的圈外女友結婚，誕下寶貝女兒，家庭十分幸福；近日他在節目中透露與老婆第一次行房時，老婆突然爆哭離開，讓他當場傻眼。

紀言愷日前在節目《今晚開讚吧》分享老婆是很敏感的女生，透露老婆是水瓶座，個性會有話直說，他回憶剛和老婆在一起時，兩人行房到一半老婆突然哭了，並且推開紀言愷奔門而出，他說當下雖然很傻眼，但還是回想是否有哪裡做得不好，他表示想了很久還是想不到，只好走去客聽問老婆，她裸身哭泣，看起來非常難過，紀言愷立刻問：「Baby你有什麼狀況你跟我講，沒有什麼事不能解決，妳不要用哭的。」

沒想到老婆哽咽回應：「我剛剛我們愛愛的時候，我想到你會跟別人這樣愛愛也很舒服，我覺得你會跟別人愛愛很舒服，然後就哭了。」讓紀言愷猜測對方可能擔心他出軌，因為很多人可能都覺得演藝圈男藝人很花心，紀言愷當下握著對方的手安慰「Baby，我人在這兒，我沒有離開你，我也沒有要出去偷吃，我們會好好地在一起，你不要亂想」，這時候他才了解到另外一半是個非常敏感的人。

影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。（來源／今晚開讚吧）

紀言愷曾透露廚藝不好，偶爾才會下廚，不過他很會算泡麵烹煮時間，老婆Lucy最喜歡吃他煮的「軟硬度適中」辛拉麵，並打趣表示：「她很喜歡我下麵給她吃。」兩人2019年結婚，女兒小麥芽也3歲了，他時常曬出家庭生活，讓許多粉絲羨慕。