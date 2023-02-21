傳奇歌手劉文正日前被前經紀人夏玉順爆出烏龍死訊，引來社會強烈批評，想不到日前又爆出在機上要求空服員幫穿襪子及陪他聊天，夏玉順則解釋自己身心有狀況，並表示名譽毀於一旦，解釋清楚會退出演藝圈，對此，資深藝人石中玉發表看法：「夏玉順名聲的確不好」，並透露對他鬧機一事，「其實不是很意外」。

根據《三立新聞網》報導，石中玉40多年在洛杉磯商演時，夏玉順曾透過她的朋友打電話連繫自己，力邀她和男星葉明德去舊金山做一場秀，不過，最後沒有赴約，原因是擔任娛樂記者的朋友苦勸：「阿姨！妳不要去，夏玉順名聲不好，妳去唱會拿不到錢」，因此在對方的活動海報發出去後，決定直接放鳥。

被問及是否與夏玉順有過衝突？她透露，夏玉順對自己一向很客氣，也未有過金錢糾紛，這些年來，兩人雖未有過聯繫，但曾耳聞夏玉順的脾氣變很暴躁，因此對他在機上大鬧一事，石中玉坦言：「不是很意外」，更透露：「他情緒平穩時很好，但有時候會變得歇斯底里。」

事實上，自夏玉順誤傳劉文正死訊後，黑料陸續被多位圈內人士起底，白冰冰經紀人陳孝志就踢爆，夏玉順過去為了留住藝人經紀約，竟叫他放藝人破產的消息，結果見他不願意，擅自把人帶走。而女星熊海靈也爆料，夏玉順曾安排她和高凌風接7天秀場，居然落跑沒給半毛錢，就連甄珍也是受害者之一。