寶成集團21日表示，子公司裕元工業位於越南胡志明市的寶元鞋廠，2月底計畫裁員不超過3,000人，影響人數相對有限，但自去年12月1日起至今年2月28日止，約達2萬名員工實施為期三個月的帶薪輪休，「自3月起將如期重返工作崗位上班」！

寶成強調，鑑於宏觀經濟前景仍有諸多不確定性，且考量整體業務發展，公司持續採取全球化布局，保持最大彈性調整各地產能規劃。由於品牌客戶仍在調整去化庫存，預期最慢下半年接單就有機會回到正常軌道。

寶成集團受到品牌客戶去庫存、訂單減少影響，裁員大刀首先揮向員工數多達5萬餘人的越南寶元鞋廠、也是寶成在海外的最大的廠區，主要生產Adidas、Puma及Asics等知名品牌運動鞋，此次裁員人數約占越南寶元鞋廠總員工人數5％。

寶成今年1月合併營收248.01億元，雖受春節工作天數減少年減8.2％，但因大陸解封後經濟重啟，月增3成。惟寶成在越南廠裁員的利空消息傳出後，21日早盤成交爆量、股價在33.25-33.70之間低檔徘徊，終場收在33.60元，小跌0.4元、跌幅約1.17％，成交量破9,100張。

而寶成越南廠裁員也拖累到製鞋族群，「股王」豐泰21日盤中最低殺到179.50元，終場收在181元、下跌2.5元，跌幅約1.36％，成交量破千張；至於鈺齊-KY、志強-KY，股價跌幅分別在2.23％、0.95％。

法人表示，全球各國都面臨高通膨壓力，鞋類終端市場庫存居高不下，製鞋業客戶在2022年第四季起開始持續調整庫存，原預期今年首季就能逐步去化庫存，惟目前多數製鞋業者皆認為，可能要到第二季、甚至下半年才會明朗化，對製鞋業上半年普遍抱持保守。

不過，法人也認為，由運動品牌Nike財報來觀察，雖然庫存及成本增加，但營收與獲利表現仍優於市場預期；此外，隨著大陸全面解封，景氣逐漸回溫，不少人看好第二季消費力就會增溫，隨著庫存水位下修，有望帶動製鞋業的景氣回春。