由於國內外針對新冠疫情的管控陸續解封，近日又有大量呼吸道疾病患者，台灣出現「Amoxicillin（安蒙西林）與Clavulanate複方抗生素」斷貨的情況。對此，藥師林士峰在臉書發文指出，全世界缺貨的品項，台灣因為健保部分政策，難以搶到夠用的藥品。

台灣缺藥潮難消退，台北市議員李彥秀本月12日就反應，基層藥局爆出第一線抗生素「安蒙西林」缺貨。且近半年來常備藥物，如包括消炎止痛的布洛芬、改善胃食道逆流的氫離子幫浦阻斷劑、GSK生產的消炎用藥安滅菌、改善胃酸過多的制酸劑氧化鎂等，市場統統都缺。

林士峰也強調，健保環境才幾年的光景，就惡化到在全世界缺貨的品項，台灣已經根本沒有任何能力，搶到夠用的藥品。並且稱「以藥養醫」的方式，讓他覺得，一堆缺了半年以上的藥，醫院好像沒缺一樣，不斷的開立處方箋，洗客人回醫院領藥。

林士峰痛批，「說裡面沒有謀取藥品利潤的想法，去補貼環境惡化導致的獲利下降，我壓根不會相信。」他還提到，該制度理所當然衍生出了許多的問題，比如不平等的缺藥、藥品安全、甚至醫療問題。

針對台灣目前面臨的缺藥潮，衛福部次長王必勝則提出兩個應對措施，短時間會從加速生產、適當分配、提供替代藥品資訊等三個方向著手；中長期則是將現有藥品供應資訊平台擴大為「缺藥中心」，加強監測調度。他強調，會透過平台把資料搜集得更完整，且提供更多的資訊，讓藥物調度機制更加有彈性。另外針對藥價，衛福部也會加強監測進口藥品的原料。

此外，國民黨醫療委員會主委蔡明忠也建議健保署署長石崇良，將保障必要的「指示用藥」，應比照處方藥訂定「地板價」，避免衝擊市場供給；並要求健保署針對每年就「超出藥費支出目標值的額度」，及「全民健康保險藥品價格調整作業辦法」，依據藥價市場調查結果，針對藥品交易價格進行藥價調整的「藥品費用支出目標制」（簡稱DET）計算公式進行檢討。

另在缺藥潮爆發時，藥界還傳出健保署將大砍150億藥價，健保署長石崇良今（21）日晚間也回應，此次大概涉及6000多個品項，約調整81.8億，幅度沒有外界傳的那麼大。