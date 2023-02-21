日前大陸網路流傳一則「蘇州金雞湖有遊艇女僕party」活動，將有一對一女僕陪身等服務。而隨後該消息被大陸網友揭露，所謂的「女僕party」可能是全大陸第一起AI繪圖詐騙。一名對AI繪圖稍有瞭解的網友小李表示，該活動給出的女僕照片全是AI模仿真人照片的繪圖，可能太逼真被當成真事傳播，認為隨著技術發展，AI已能做出真人般的繪圖效果，但如果用來詐騙將非常可怕。

據《揚子晚報》引述蘇州市公安局工業園區分局指出，警方已關注到網傳的「金雞湖女僕遊艇party」，派出所已約談消息發佈者並處理完畢，但是否有受騙者仍不是很清楚。

實際上，類似的AI作圖詐騙在國外已有發生。據英國廣播公司報導，土耳其地震期間，就有Tik Tok用戶使用AI合成兒童受災的假照片發佈到網路，以此誘騙捐助實施詐騙。

據了解，透過海報上的二維碼添加活動發起人後，對方微信頭像已修改為一則聲明，表示自己經過公安部門教育，本次遊艇活動取消，不再添加微信。

小李認為，此次活動發起者提供的照片中仍有很大漏洞，圖片中女性的手指部分有的存在異常。但也看到最新有越來越完美的AI模型出現，以後可能就完全沒有漏洞了。

江蘇加達加律師事務所律師石澤華表示，目前大陸對AI犯罪相關方面的法律制度尚欠缺，但在AI不擁有自我意識情況下均由人操控的話，使用AI犯罪的人依然需要面對法律的制裁，為違法犯罪行為付出代價。