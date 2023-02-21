俄國入侵烏克蘭滿周年前夕，聯合國大會（UN General Assembly）預計在美東時間22日下午至23日召開緊急會議，就一項敦促在烏克蘭實現永久和平的決議進行投票。該決議由烏國起草，旨在根據《聯合國憲章》原則，尋求「全面、公正、恆久」的和平，並呼籲聯合國成員與國際組織為此共同努力。德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）表示，未來幾天對烏國和世界都極具關鍵，因為這場戰爭不僅攸關歐洲，更已對全球產生嚴重的影響。

聯合國大會去年莫斯科揮軍入侵烏克蘭後4天，隨即在紐約總部召開第11屆緊急特別會議，迄今通過4項不具強制約束力的決議，內容包括譴責俄國對烏國的侵略、要求俄國全面撤軍、暫停俄國在聯合國人權理事會的成員資格等。「國際危機組織」（ICG）聯合國事務主任高文（Richard Gowan）告訴《美國之音》：「尤其值得注意的是，它比過往的決議涵括更多關於和平必要性的措辭。我認為這反映了來自巴西、南非的南半球國家的助力，認為是時候為和平盡些努力。」

一位熟悉決議內容的歐洲外交官指出，措辭的選擇是經過審慎思量的，如選擇以「停止敵對行動」（cessation of hostilities）取代「停火」（cease-fire）。這位外交官說解釋，「停火」只是敵對行動的暫停，一方因此得以重新組織，為下一波強攻進行準備；「停止敵對行動」則是一種更恆久的安排，可為最終的以外交手段結束戰爭奠定基礎。目前已有逾60國連署成為決議的共同提案國。

過去4項決議案獲得聯合國193成員國絕大多數的支持，全投下反對票的僅俄國、白俄羅斯、北韓和敘利亞。貝爾伯克稱，未來一周將總結過去一年世界聯合起來對俄國侵烏的譴責。她表示，部分國家一再棄權不是因為他們主戰或不認同《聯合國憲章》，而是因為他們過度依賴俄國。

俄國駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）上周在聯合國安理會召開會議，討論2014年《明斯克協議》的「經驗教訓」。他批評，烏國總統澤倫斯基上台是基於和平與對話的承諾，但卻「在我們的邊界創造一個新納粹民族主義的蜂巢」。他質疑聯合國的公正立場，並譴責聯合國祕書長古特雷斯的「鴕鳥心態」。