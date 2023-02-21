人安基金會致贈感謝狀給中捷運

台中捷運去年拾獲近8400件遺失物，中捷公司除提供多種協尋管道外，日前挑選280件無人認領且可用的遺失物，捐贈給人安基金會台中平安站，中捷公司表示，目前規畫一年捐贈兩次遺失物給社福團體，使資源獲得妥善運用，也善盡企業社會責任。

中捷公司指出，旅客遺失在台中捷運的物品五花八門，包括電子票證、證件、衣物、傘具、食品等，遺失物公告保管期滿後由中捷公司取得所有權，並依照各類物品屬性進行適當處理。針對普通物品，中捷公司整理出280件衣物、配件及保溫瓶、傘具、安全帽、文具等用品，日前捐贈給人安基金會台中平安站。

台中平安站站長蔡文豪指出，人安基金會平日提供寒士防飢、防寒、防病、工作轉介等服務，各界的愛心是支持寒士度過難關的力量，中捷捐贈可用的物品給有需要的民眾，與人安基金會「知福、惜福、再造福」的理念相近，也讓弱勢民眾感受到社會溫暖。

蔡文豪說，衣物、日用品對寒士來說，相當實用，且有些物品看起來七、八成新，先前在整理時，已經有不少寒士表達領取意願。

中捷公司提醒，旅客上下車時請留意隨身攜帶物品，如不慎遺失，可洽車站旅客詢問處，或於周二至周六12時至20時撥打遺失物中心專線04-24361645協尋。