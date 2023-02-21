藝人王彩樺的長女黃于庭遺傳到媽媽，長相甜美可愛，被封「最美星二代」，王彩樺也成為「國民岳母」。前天（19日）黃于庭過20歲生日，王彩樺才喜孜孜地祝女兒生日快樂，想不到才過2天，今（21日）王彩樺突然表示要帶女兒去醫院動手術。

金曲臺語歌王許富凱13日悲慟證實父親病逝，今（21日）舉行告別式，王彩樺拍完戲後立刻南下致哀，並在臉書寫道：「許爸爸雖然萬般不捨，但富凱告訴我要祝福您，祝福可愛帥氣幽默風趣的您，功德圓滿，神遊極樂。」對此許富凱回應：「爸爸有收到妳的祝福，感恩。」

王彩樺回台北後，馬上去學校接黃于庭，原來女兒前年發生嚴重的車禍，導致右大腿開放性骨折，一段時間無法正常跪著，額頭也縫了好幾針，現在雖已康復，但身上還留著當時的傷疤，所以這次要再開一次刀，王彩樺透露：「到台大醫院做手術把手上鋼板拿掉再修疤。」

王彩樺牽著女兒的手，有感而發地寫道：「仔細看《媽媽偶的手》人生有太多經歷感覺皺的有故事，人生的歷練豐富讓我懂得做人，認真做事，永遠覺得自己是一個有福報的人，珍惜，等待幸運之神降臨。」

王彩樺帶女兒開刀的貼文曝光後，湧入不少網友留言關心，王彩樺親民地回應：「手術ok」、「很快就會好起來」等，讓粉絲鬆一口氣。