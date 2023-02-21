P. LEAGUE+台北富邦勇士本周主場推出「上班族狂想曲三部曲」，21日是第二部曲「小周末」，進場球迷人手一只小金鑼，敲出響亮聲音為勇士隊加油，而「認真上班」的勇士球員，終場131比101擊退攻城獅，勇士上半場狂飆72分創聯盟例行賽球隊半場得分紀錄，總分131分距離PLG單場單隊最高得分132分（未進入延長賽）只差1分，不過勇士仍創聯盟本季例行賽新高，同時也是隊史例行賽單場得分最高的紀錄，勇士漂亮延續7連勝，攻城獅則苦吞4連敗。

勇士洋將強森上半場就進帳24分，全場豪取36分、17籃板，上一場創下PLG首位連50場得分上雙里程碑的辛特力，此役贊助34分、13籃板，將個人連續得分雙位數場次紀錄持續堆高到51場，本土好手曾祥鈞17分；攻城獅則以洋將特壞25分最高。

賽後勇士隊教頭許晉哲指出，上次雙方交手被攻城獅班尼特投太多並拉開分差，這次防守上有特別加強，全隊一起幫忙防守、拿下籃板，透過轉換快攻搶分，讓進攻打得順暢，不過防守上還有加強空間，「上半場失分45分，但下半場最後被對手得分也上百分，這不是我們想看到的防守，希望後續賽程防守越來越好。」

對於自己此役上演灌籃美技以及飆分秀，強森回應：「灌籃是我擅長的武器，在比賽壓力緊迫下灌籃也可以抒發緊張心情。至於得分超過30分，也是要有隊友幫助，我在對的時間、對的地點接到球並投進，只是我很在意自己發生4次失誤，有改進空間。」

許晉哲補充，強森從來球隊報到第1天狀況就好，目前和隊友的搭配也漸入佳境、更有默契，希望他維持下去、打出特色。