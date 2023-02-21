《美麗島電子報》董事長吳子嘉20日公布《美麗島電子報》2月國政民調，針對2024總統大選，前台北市長柯文哲的支持度從12.7％飆增到20.9％，黃金交叉勝過鴻海創辦人郭台銘，而立院今（21）日三讀通過普發6000元，並預計4月發放。對此，柯文哲今就在臉書上表示「短視近利的大撒幣思維，這是不對的，普發現金很爽快沒錯，但是填補勞保健保赤字，彌平國債，更要有長期解決之道，否則這6000元將只是興奮劑」，引發討論。

柯文哲今日在臉書上表示，他沒有反對這次的普發現金，「因爲事已至此，發給人民，比政府亂花要好，但是短視近利的大撒幣思維，這是不對的」。柯文哲坦言，普發現金其實是短線操作，討好人民的行爲，更重要的是「財政紀律」制度面的問題。柯文哲更指出，「首先，政府為何會連續七年大量超徵？這表示政府的預算根本不準確，年年如此更曝露問題的嚴重性。生病七年還渾然不覺無法對症下藥，這樣的醫師絕非良醫」。

柯文哲更接著說，「政府故意低編收入預算，年底再來說我們的收入超徵，好像政府經營有善的樣子。再加上不受管制的特別預算，肆意增加政府的支出，更對國家財政帶來嚴重的危機」。柯文哲點出，「蔡政府執政以來，已經提出12項特別預算，根據國庫署公告：110年底國人平均每人負債為24.8萬，但是光是到今年2月，國人平均負債就已經增加到25萬，債留子孫的財政，將對台灣造成無窮盡的災難」。

最後柯文哲也說，「普發現金很爽快沒錯，但是填補勞保健保赤字，彌平國債，更要有長期解決之道，否則這6000元將只是興奮劑，藥效過後，還剩甚麼？」