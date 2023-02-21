在美國指責中國高空氣球入侵美國領空收集敏感情報爭議擴大之後，中共中央外事辦主任王毅極力反擊，指責美方對氣球誤入領空的作為是歇斯底里的過度反應。大陸官媒《環球時報》隨後公布一份獨家報告指出，近幾年美軍曾出動包括高空氣球在內的多種軍事裝備在中國周邊頻繁開展偵察、竊密活動，甚至實施威懾性的「持續戰略轟炸行動」項目演習。

《環球時報》指出，美國在歷史上曾研製使用戰略偵察氣球，闖入別國領空進行照相偵察。如20世紀50年代末、60年代初，美在U-2高空偵察機和間諜衛星實用化之前，曾專門研製使用WS-119L和WS-461L兩款高空照相偵察氣球，對前蘇聯實施一系列戰略偵察行動。

自2009年以來，為遏制中國發展，美國開始大幅度增加在中國沿海地區的抵近偵察頻率。（圖／環球時報）

報導引述匿名消息人士的話說，近年美國對中國實施監控活動可謂劣跡斑斑。如2016年中國在南海捕獲了美無人潛航器，2022年美方對中國抵近軍事偵察次數較十幾年前增長了一倍多，此外，美國還常態化在南海部署大量軍機、軍艦，並頻繁冒用他國民航飛機識別碼進行活動。

報導說，根據大陸科技情報公司覓熵科技提供的調查報告指出，僅2022年，美軍就累計出動600餘架次偵察機前往中國南海抵近偵察。而在東海方向，美軍的偵察活動也未停歇，尤其在2022年的台海軍演期間，美軍頻繁出動RC-135、U-2、P-8A、EP-3E和EP-3C等特種作戰軍機進入東海、黃海等海域開展抵近偵察活動。

2022年的台海軍演期間，美軍頻繁出動RC-135、U-2、P-8A、EP-3E和EP-3C等特種作戰軍機進入東海、黃海等海域開展抵近偵察活動。（圖／環球時報）

報導說，高空氣球也是美國開展偵察的手段之一，此前有公開報導顯示，2022年美菲軍演期間，美國的高空偵察氣球就已出鏡。覓熵科技報告指出，該型氣球採用聚乙烯塑料，通信導航遙感一體，最大分辨率可以做到0.5m，支持實時視頻，也可以作為通信節點使用。發射場疑似位於菲律賓新怡詩夏省聖羅莎麥格賽賽堡機場，耗時一年完成建設。

覓熵科技的報告中還揭露，2020年共軍在黃海開展演習期間，美軍曾冒用馬來西亞及菲律賓民航飛機電子代碼對海南島和西沙群島進行抵近偵察。在2020年8月底，美陸軍還曾改裝龐巴迪商務機，連續3天對中國開展抵近偵察。美軍機冒用他國民航飛機識別碼活動，這顯然會危及普通民航客機的安全，性質極其惡劣。

一位匿名軍方人士對《環球時報》指出，自2009年以來，為遏制中國發展，美國開始大幅度增加在中國沿海地區的抵近偵察頻率，利用各種手段對中國進行抵近偵察。不僅如此，美軍還在大陸沿海地區實施「持續戰略轟炸行動」的項目演習，對中國進行戰略威懾。

陸媒指控美軍機冒用民航電子代碼對海南島和西沙群島進行抵近偵察。（圖／環球時報）

匿名軍方人士表示，此次誤入美國的中國無人飛艇，不可能是用於高空偵察，就連美國國防部官員和有關專家也指出，這個氣球不可能用來搞偵察活動，要搞軍事偵察，偵察衛星要比氣球更高效更有價值。

《環球時報》還說，在該起事件中，中方一直秉持積極合作態度，與美方就此事保持密切溝通，但美方不顧雙方業已展開的溝通對話，單方面訴諸武力，這顯然違背和平解決國際爭端原則的精神，也再次暴露了美方濫用武力、唯我獨尊的本性。