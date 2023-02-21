據科學家和環保組織稱，義大利的乾燥天氣持續了數周，阿爾卑斯山的降雪量不到正常的一半，人們憂心義大利可能繼去年夏季後，迎來另一場乾旱。

據當地媒體報導，經常鬧水災的威尼斯運河目前水位異常低，貢多拉、水上計程車和救護車無法在運河上航行。威尼斯的問題被歸咎於缺雨、高壓系統、滿月和洋流。

義大利環保組織聯盟（Legambiente）表示，義大利北部的河流和湖泊嚴重缺水。該組織在一份聲明中補充說，波河（Po）是義大利最長的河流，從西北部的阿爾卑斯山流向亞得里亞海，每年這個時候的水量比往常少61％。但義大利當局去年7月宣布，波河周邊地區遭受了70年來最嚴重的乾旱，進入緊急狀態，該地區約占義大利農業產量的3分之1。

義大利日報《晚郵報》（Corriere della Sera）援引科學研究機構CNR氣候專家帕斯奇（Massimiliano Pasqui）的話說，「自2020年至2021年冬季以來，我們正處於缺水狀態。」他補充說，他們需要在西北部地區恢復500毫米雨量，他們需要50天的降雨。

另外，義大利北部加爾達湖（Lake Garda）的水位已降至歷史最低點，人們甚至可以通過湖水乾涸裸露出來的小路，走到湖上的小島聖比亞焦。