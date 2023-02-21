到台南旅遊除了大啖著名美食，也越來越多令人耳目一新的活動，第一屆FOCASA《馬戲藝術節》2月22日起在台南水交社文化園區熱鬧展演7天，台南晶英酒店共襄盛舉在2月28日推出限定住房專案，送房客暢玩園區的馬戲篷門票，能選擇觀賞來自澳洲阿德雷德「GOM 劇團」的《A Simple Space》體操馬戲，或「創造焦點劇團」主打關注女性議題的女馬系列《#Since1994》，來場欣賞驚奇演出的府城之旅。

去年FOCASA《馬戲藝術節》在台南試辦時，乘載經典故事以及卡通電影的童年記憶，短短2天吸引5萬人潮進場，支持在地文化藝術發展的台南晶英酒店為活動指定住宿飯店，之後飯店舉辦的「府城漢堡節」及「跨年霸道趴」中，也融入馬戲相關元素，讓風格趣味獨特、高難度的雜耍特技功力深植在地人心，這次馬戲藝術節邀來國內外30組團隊，針對不同年齡層，規畫超過150場精彩演出，活動規劃更精彩，不少場次開賣即火速秒殺。

台南晶英酒店推出包含2月28日當天馬戲篷內劇場門票與住宿的方案，讓喜愛驚喜刺激旅人可欣賞由澳洲Gravity & Other Myths劇團融合特技體操及肢體技能的《A Simple Space》劇場，該節目榮獲國際青年表演藝術維克多獎等多項殊，至今已巡迴世界表演近千場，演出內容搭配魅力四射的打擊樂、效果震撼無比。

房客也可以選擇由台灣唯一女子特技馬戲「創造焦點」團體所呈現的女馬系列《#Since1994》，演出從女性視角出發，藉由馬戲與敘事方式，詮釋新世代女性對於社會審美觀與自主意識的突破，展現意義深遠、超乎框架的力與美表現。專案於台南晶英官網獨家販售，依選擇房型2人成行含早餐與服務費4999元起。

台南晶英酒店官網獨家開賣限定住房專案，贈送房客馬戲門票。（台南晶英酒店提供）

除了全台首座巨型馬戲篷，FOCASA《馬戲藝術節》園區另規劃戶外「馬戲糖果村」，村內有跳跳糖舞台、摩天多拿滋、走繩橡皮糖、高空QQ糖等八大特區，是一座如主題樂園般的闔家歡樂天地，台南晶英官方臉書粉絲頁提供門票折扣碼，原價350元的入村券特價只要200元；此外，FOCA福爾摩沙馬戲團也將在2月26日下午4點在台南晶英酒店大廳快閃演出，觀者可以近距離觀賞踩高蹺的尋夢巨人、以及多項歡樂的特技表演。