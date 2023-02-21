日前在市區高架橋上發生一起車禍，有輛白色轎車不斷在道路上超車，還疑似有逼車的行為，然而，就在該轎車要超越1輛特斯拉電動車時，不慎擦撞特斯拉車尾，導致該白車整輛車側翻，並且如「陀螺」般在道路上摩擦，噴出大量火花；對此網友一見也笑稱「華麗旋轉」、「好療癒的仙女棒」，但還有網友依查車牌發現該白車車牌「已逾期註銷」是輛幽靈車。

一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳2段行車紀錄器影片，從影片中可見，有輛白色轎車在高架橋上，緊緊貼著駕駛的車輛超車，並跟隨一段路後，待右側道路無車輛，便從右側加速超車衝了出去。

然而，前方有輛特斯拉行駛在內側車道，但白色轎車疑耐不住性子，趕著要超車，豈料，該特斯拉還為完全切至右側車道，白色轎車便加速要通過，下秒，白色轎車不慎擦撞到特斯拉左後方，白色轎車側翻猶如「陀螺」般，車身與地面磨擦噴出大量火花。

影片一出，網友紛紛留言表示「好療癒的仙女棒」、「這結局果然是大家想看的，逼車逼成這樣是有事嗎」、「這技術還敢逼車」、「華麗旋轉」、「上路遇到這種真的有夠衰」、「先給他一張未保持安全車距，然後一張未打方向燈」、「一定是女友害的！我家今晚沒人」、「如此美妙的火花！真是苦了被撞的車主了」。

另外，還有網友查了白色車輛的車牌驚覺「已逾期註銷」，「幽靈車（馬路上的隱形殺手）人人得而誅之、至親亦可殺」、「肇事車主要烙屎了，車牌無照上路還肇事」、「還有貸款就被註銷了」。