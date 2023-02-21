情侶在交往期間劈腿或夫妻婚後外遇的情況時有所聞，就有一名女網友在網路上抒發自己被戴綠帽的心情，她表示男友和好友玩「酒精麻將」，卻和其他女人玩到床上去，事後男友的朋友看不下去，才決定向原PO揭發男友的所作所為，原PO得知真相後也相當崩潰不敢置信。

一名女網友在校園論壇「Zuvio」上分享自己近期遇見的感情問題，她表示前些日子男友向她表示要和朋友玩酒精麻將（玩法為輸一台喝一杯），原PO表示自己和男友在寒假過後就各自回老家，因此兩人處於分隔兩地的情況，原PO表示「我也管不動他，我也是從他朋友的限動看到有異性」，她透露自己看到的當下相當生氣，但發現男友的朋友們也在場就稍稍放心一些。

原PO表示「後來半夜時候我打給他都不接，真的緊張到快哭出來了」，不料隔天男友的好友致電原PO表示「妳被綠了」，好友還原當晚細節表示，那天男友喝酒後趁著半夜大家都睡著時跟其中一位女生上床，好友向原PO透露男友和那名女生一直以來都相當曖昧，只是原PO全然不知情，原PO坦言自己直到現在仍不敢相信「他朋友是原本要繼續隱瞞我的，只是他們在他家打砲這件事他覺得太過分才決定跟我坦承」，原PO在文末也崩潰表示「真的好不真實」。

貼文曝光後不少人心疼原PO的遭遇，有網友留言表示「愛你的人不會想亂來 趕快分一分吧」、「好險看清了 不然會繼續曖昧更久」、「拍拍妳，妳值得更好的」，也有人表示「酒精麻將聽起來就很怪」、「喝醉的時候硬的起來喔」、「打麻將本身沒有錯 錯的是兩個下面都很癢」。

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