新華社21日報導，中希文明互鑑中心成立儀式，當地時間20日在希臘首都雅典大學舉行。大陸國務院副總理孫春蘭宣讀大陸國家主席習近平致中心理事會成員的回信並致辭，希臘副總理皮克拉梅諾斯出席。

2019年習近平對希臘國是訪問期間，與希臘領導人共同宣導文明交流互鑑。訪後，雙方積極落實領導人共識，籌建中希文明互鑑中心。日前，雅典大學教授維爾維達基斯等5位希臘學者，聯名致信習近平，暢談對習近平宣導文明理念的高度認同，介紹中心籌備情況和發展規畫。

孫春蘭指出，習近平的回信高度評價了中希建立文明互鑑中心的重大意義，再次宣導各文明加強交流互鑑，用好一切文明的菁華，化解人類文明面臨的凸出矛盾和問題，必將有力引領百年變局下多元文明共生，推動構建人類命運共同體。

孫春蘭表示，兩國大學聯合成立中希文明互鑑中心是雙邊關係發展和世界文明交流的標誌性成果。雙方要以中心建設為新契機，推動兩大古老文明交流互鑑更加廣泛深入，打造國家間文明互鑑的典範。

皮克拉梅諾斯代表希臘政府祝賀中心成立，期待加強兩個偉大的古老文明之間的比較研究，拉緊兩國學生學者間的聯繫，促進兩國人民更好了解彼此，推動各領域務實合作向前發展。

成立儀式後，孫春蘭親切會見聯名致信的5位希臘學者並轉交習近平回信。收到回信的希臘學者心情激動，表示將致力於中希文明交流，為中心發展貢獻力量。隨後中心雙方共建大學舉辦了首屆中希文明高峰對話。

同日，孫春蘭會見了希臘國會議長塔蘇拉斯，向其介紹了中共二十大精神，並對未來中希合作提出希望。孫春蘭還與希臘副總理皮克拉梅諾斯就中希關係、深化中希文明互鑑等舉行會談，並共同見證教育、體育等3項合作協定簽署。