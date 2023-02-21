林襄以中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員身分爆紅，嬌小身材卻有極大反差的E罩杯傲人上圍，人氣不斷攀升，近期也成為WBC棒球經典賽台灣啦啦隊成員之一。日前林襄因啦啦隊的關係到日本工作，特地體驗雪中泡溫泉，冰天雪地卻只穿比基尼，清涼畫面網友看了卻超心疼，直呼「快把衣服穿好」。

近期林襄到日本工作，也不時會更新在當地的近況，今日她曬出雪中溫泉初體驗的辣照，身上穿的比基尼是之前在Joeman頻道裡介紹過的，正面隱約能看到超兇身材呼之欲出，背面又只有幾條繩子固定，相當性感；而林襄幸福地說，「白白的暖暖的宇宙浪漫」，從文字間感受到她有多滿足。

林襄只穿比基尼在雪中泡溫泉，引來網友關切。（圖／摘自林襄IG）

儘管大多數人喜歡欣賞林襄的好身材，但看到女神在雪地裡只有穿比基尼，都超心疼的，紛紛表示「好勇敢，超冷吧」、「拍這照片，一定很辛苦」、「快點把衣服穿上」、「隔著螢幕覺得冷」、「這樣不會冷嗎」、「辛苦了！不冷嗎？」

第5屆世界棒球經典賽（WBC）3月8日開打，台灣啦啦隊由中職5隊啦啦隊共計21人組成，分別是樂天桃猿「樂天女孩」的林襄、孟潔、Yuri、籃籃；富邦悍將「Fubon Angels」的丹丹、秀秀子、奶昔、慈妹；統一獅「Uni Girls」的瑟七、艾璐、Faye、Yuki；味全龍「小龍女」心璇、小映、賴可、琪琪；中信兄弟「Passion Sisters」的峮峮、貴貴、短今、Peggy、妮可。