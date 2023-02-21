台鐵日前宣布招募30名車勤服務員，給出月薪3萬256元，不過應徵的基本門檻為全民英檢中級、多益550分以上，或日文檢定至少N4，消息一出，引發網友熱議，有人痛批「保全都超過3萬了」、「還不如跑外送」，對此，台鐵也解釋，加上銷售獎金和加班費，普遍車勤員薪資都能超過3萬5千元，甚至4萬3千元也大有人在，離職率頗低。

台鐵昨日宣布，將於3月中旬舉辦車勤服務員甄選，正取30名、備取70名，未來將負責列車上各項播音、巡視、防疫、安全維護宣導及售貨，及協助維護列車安全等工作。而報名資格包括，大學以上畢業，具備英語能力全民英檢中級、多益550分以上或相當等級合格者，或日語能力檢定舊制3級、新制N4。

車勤服務員月薪3萬256元，含本薪、勤務補助勞務酬給、加發勞務酬給、車勤勞務酬給及伙食勞務酬給等，售貨勞務酬給另計，每月約3千元至1萬元不等，並依據實際加班情形，另計延長工資及年終、考核獎金。

相關資訊曝光後，被鄉民轉貼到PTT八卦板，許多網友對於薪資無法接受，紛紛留言怒嗆，「還不如跑熊貓」、「這什麼乞丐薪水」、「保全都超過3萬了」、「才3萬要人家會英文或日文？」、「這薪水笑死人」、「不是均6萬了？3萬請猴子？」、「和空姐差不多吧」、「帶頭低薪，民進黨丟臉」、「笑死，建議臺鐵先去人力銀行查查看目前的薪資水準吧」。

對此，台鐵也作出回應，據《公視新聞》報導，台鐵解釋，除月薪外還有銷售獎金，也能申請加班費，通常車勤員領到的薪水會超過3萬5千元，「3萬6千到4萬2千、4萬3千元都有」，而台鐵現有140多位車勤服務員，離職率非常低，是為因應新車加入，及配合台鐵公司化可能產生的需求，才會再次開放招募。