《美麗島電子報》董事長吳子嘉20日公布2月國政民調，針對2024總統大選，在一對一情況下，民進黨主席賴清德對上國民黨籍新北市長侯友宜，侯領先賴6.7個百分點；但若是「三腳督」，由於國民黨內鬥嚴重，無論派誰出馬，賴清德都將領先。對此，就有媒體認為，「此次民調失利的結果，帶給國民黨至少有三大警訊」。

根據《中評社》的報導，《美麗島電子報》的2月國政民調，針對2024總統大選進行了三種組合的民調，「無論哪一種，國民黨人選都輸給民進黨賴清德，其中的警訊值得國民黨正視」。首先國民黨對於2024的人選尚未決定，這將不利於凝聚支持者，會讓支持者憂心2020分裂戲碼重演，「若是國民黨2024的人選，繼續拖到今年中才做出決定，只怕國民黨就會在起跑點上輸給賴清德、柯文哲一大截」。

該份報導更指出，再來，身為正綠出身的賴清德，基本盤紮實，只要賴清德本人沒有犯下太大的錯誤，民進黨基本盤對賴清德的擁護理應也不會有太大波動；最後柯文哲的支持度比想像中穩定，很有可能讓國民黨因「棄保效應」發酵，變成被選民割捨的老三，因此以目前2024總統大選「三腳督」的情況下，「國民黨事實上危機重重，沒有樂觀的本錢」。