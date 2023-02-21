在美國總統拜登訪問烏克蘭之後，義大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)也在星期二來到基輔，表達對烏克蘭的支持。

烏克蘭國家通訊社(Ukrinform)報導，梅洛尼將會訪問布查(Bucha )和伊爾平(Irpin)，也就是開戰初期，發生俄軍暴行的幾個地方。並且與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)舉行會談，她將向澤倫斯基強調，只要她還在執政，義大利就會堅定不移地支持基輔。

英國衛報(The Guardian)報導，這次訪問，被視為梅洛尼自去年10月執政以來，最重要的訪問活動，因為目前義大利的政情當中，有一股反烏聲浪。上星期，執政聯盟成員之一的「義大利力量黨」( Forza Italia)的首席貝魯茲科尼(Silvio Berlusconi)認為，俄烏戰爭的主要責任是澤倫斯基。

貝魯茲科尼曾經擔任過義大利總理，雖然已經下台，但是政治影響力仍不可小看。

梅洛尼的出訪，表示她並不會因為執政聯盟內部的雜音，而改變對烏克蘭的支持。時，他的訪問是接在美國總統拜登之後，也容易使外界認為義大利與美國是同一陣線。

義大利博洛尼亞大學(University of Bologna)的政治學者文圖拉(Sofia Ventura)說：「這場訪問對梅洛尼相當重要，她必須在多變的國際局勢中站邊，她選擇向澤倫斯基展示她的堅定，對美國和歐洲夥伴證明義大利是可靠的。時間也剛好，在拜登前一天訪問基輔，媒體聚光燈還在的時候，梅洛尼適時抵達，接續這個話題。」

不過，前總理貝魯茲柯尼在上星期表達了另一種看法。眾所周知，他與普丁有著長期友誼，因此在立場上選擇俄羅斯。貝魯茲科尼表示，如果他仍然執政，就不會與澤倫斯基會面，他說：「戰爭的責任應該是烏克蘭，如果他們不攻擊頓巴斯的兩個自治共和國，也就沒有這場戰爭…我對這位先生的評價非常非常負面。」

當然，他的言論引發相當大的負面批評，烏克蘭外交部發言人尼科連科(Oleg Nikolenko)痛斥「他是在親吻普丁的血手。」

事實上，梅洛尼在試圖改變義大利人的看法。目前仍有超過50%的義大利人，反對提供武器，並且對制裁俄羅斯也持懷疑態度，也就是說，梅洛尼想要對烏克蘭的堅定支持，改變民眾的看法。目前看起來她是有機會繼續穩定執政，因為她本人所屬的義大利兄弟黨(Fratelli d'Italia)在民意調查中保持30%以上的支持率，而兩個執政聯盟成員的支持率都不到 10%，她有能力承擔這個風險。