隨著2024總統大選的時間越來越近，各界紛紛對藍、綠、白三黨的候選人多加關注，目前民進黨高機率派出黨主席賴清德角逐、民眾黨則是前台北市長柯文哲最有可能、藍營方面目前還未決定選拔機制，但多數人都看好支持度較高的新北市長侯友宜。對此，Youtube頻道《木炭Charcoal》近日做了街頭民調。

從這部「總統大選第一戰侯友宜vs柯文哲vs賴清德究竟誰會是下任總統」影片中，可以得知民調地點是在台中的水湳市場，50票中侯友宜拿下24票、柯文哲10票、賴清德則有16票。

支持侯友宜的民眾表示，「比較喜歡國民黨」、「我覺得侯友宜在新北有做事」、「做事比較老實，希望讓台灣比較安全一點」、「侯友宜上台，台灣會變更好」、「他在新北市，我有看到他做事情」、「因為柯文哲的黨太小了，所以支持藍營」、「國民黨在家裡哭，不要讓他在家裡哭」。

而在柯文哲的支持者方面，則認為「另外兩邊都是熟面孔，想換個人試試看」、「台灣的良心」、「他做市長做得很好」、「我覺得三個都不錯，但我希望給新的政黨機會去參與大選，把不一樣的機會帶給人民」、「柯文哲做事最實在」。

另外綠營賴清德方面，挺他的民眾強調「因為賴清德很清廉」、「做台南市長的時候，民調也很高，當選機會比較大」、「因為他帶給我們民主和自由」。除此之外，還有一些民眾則有不同觀點，「我覺得小英應該下台，但我三個都不支持」、「選誰都一樣啦」。